Premiados tres comercios de Algaida, Esporles y Marratxí en el III Concurso de Escaparates de Navidad de la Part Forana

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, con los premiados del III Concurso de Escaparates de Navidad de la 'Part Forana'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha entregado este lunes los premios del III Concurso de Escaparates de Navidad de la 'Part Forana', en el que se ha reconocido a tres establecimientos de Algaida, Esporles y Marratxí.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado de la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha presidido la entrega de premios que se ha celebrado en un acto que ha tenido lugar en el Museo de Mallorca y ha reunido a comerciantes, representantes de las instituciones y público en general, en un ambiente festivo que ha puesto en valor "el esfuerzo y la dedicación" del comercio de proximidad durante la campaña de Navidad.

En un comunicado, la institución insular ha indicado que a la entrega de premios también han asistido la presidenta de Afedeco, Joana Manresa, y la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, patronales del comercio que han colaborado en esta campaña de escaparates, durante la que se han visitado más de 700 comercios para animarlos a participar en este concurso que ha sido de nuevo un gran éxito.

Durante el acto, Galmés ha destacado el "decidido apoyo institucional" del Consell de Mallorca a este concurso de Navidad, que ya se ha convertido en una "cita consolidada" en el comercio de la 'Part Forana' y ha resaltado la "calidad artística" de los escaparates presentados, puesto que "muchos de ellos son auténticas obras artesanales que han sabido reinterpretar el Nacimiento desde una mirada creativa, emotiva y profundamente arraigada a la tradición".

Por su parte, Amate ha señalado que este tipo de iniciativas "refuerzan la apuesta por la economía circular" y el "apoyo mutuo dentro del tejido comercial de la isla" y ha subrayado la importancia de este tipo de acciones de promoción para "dinamizar el comercio de proximidad, poner en valor el talento de los comerciantes y fortalecer la identidad de los municipios mallorquines".

"El III Concurso de Escaparates de Navidad, especial Nacimiento, vuelve a demostrar que el comercio local es sinónimo de creatividad, tradición y cercanía, y se consolida como un escaparate colectivo del talento y la pasión del sector comercial mallorquín", ha afirmado Amate.

El jurado ha otorgado los premios de esta tercera edición a una serie de comercios, que han destacado por su "originalidad, cuidado estético y capacidad de transmitir el espíritu navideño". Entre ellos está el primer premio que ha recaido en Joaquin Perruquer --de Algaida--, el segundo premio en Fet per Tu --Esporles-- y el tercer premio en Estilistas Toly --Marratxí--.

Además, el jurado ha reconocido también el "alto nivel" de los escaparates participantes, al seleccionar a 12 finalistas de diferentes comercios de distintos municipios: Óptica Llucmajor --Llucmajor--, Boutique Endaira --Muro--, Casa de Sa Lluna --Sóller--, Happy Vibes --Inca--, MesQFlors --Andratx--, Can Murtó --Porreres--, Fotos Fermín --Llucmajor--, Miramà --Santanyí--, Can Garanya --Manacor--, Arts i Vases --Artà--, Can Ros --Campos--, Verd Floristeria --Lloseta--.

Estos comercios han destacado por la "creatividad" de sus propuestas, el "cuidado estético" y la "sensibilidad" con la que han representado el Nacimiento y el espíritu navideño. Todos ellos han recibido una cesta de producto local y un diploma acreditativo.

Como principal novedad de esta edición, el concurso ha incorporado dos sorteos especiales con el objetivo de fomentar el consumo local y la implicación tanto de comerciantes como de la ciudadanía.

En concreto, se trata de un vale de 300 euros que se ha sorteado entre todos los comercios participantes, para gastar en otros establecimientos locales, y un segundo vale de 300 euros que se ha sorteado entre todas las personas que han participado con su voto, para reforzar así la participación ciudadana y el vínculo entre clientes y comercio de proximidad.

El evento ha contado este año con la actuación en vivo de María Huélamo y Alira Moya, que han puesto la banda sonora a la jornada.