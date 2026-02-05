Los Premios Agenda de Transición de la UIB reconocen 15 trabajos académicos y proyectos universitarios

Entrega de los Premios Agenda de Transición de la UIB - CAIB

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha acogido este jueves el acto de entrega de los I Premios Agenda de Transición, que han reconocido 15 trabajos y proyectos universitarios que contribuyen a la transformación sostenible del territorio.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha participado en el acto acompañada por el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, y por el rector de la UIB, Jaume Carot.

Los galardones reconocen trabajos de fin de grado, de fin de máster y tesis doctorales, así como proyectos impulsados por personal docente e investigador (PDI) y personal técnico de gestión y administración de servicios (Ptgas) que estén alineados con la Agenda de Transición de Baleares.

Así, en la categoría de tesis doctorales han sido premiadas Silvia García Hernández con el primer premio, María Magdalena Quetglas Llabrés con el segundo y Raquel Muñoz Gallego con el tercero.

En trabajos de fin de máster, el primer premio ha recaído en Raül Rodríguez Pérez, seguido de Jorge Acevedo Jiménez y Basilio Willem Campillo Mareen; mientras que en trabajos de fin de grado han sido reconocidos Miquel Cañellas Ramis (primer premio), Josep Oliver Sansó (segundo) y Caterina Luque Prats (tercer premio).

En cuanto a los proyectos universitarios, en la categoría Ptgas han sido galardonados Guillem Balboa Buika, Miquel Amorós Puig y Joan Miquel Gelabert Mir, y en la categoría PDI han recibido premio Berta Paz Lourido, Caterina Mercè Picornell Belenguer y Joanna Blahopoulou.

Durante el acto, la consellera ha felicitado a la UIB por impulsar unos premios alineados con la Agenda de Transición que, ha dicho, "inspira y anima a seguir avanzando" al Govern en la transformación del modelo económico para mejorarlo y adaptarlo a los objetivos estratégicos marcados entre todos.

En esta línea, ha puesto en valor la colaboración con la UIB que, a su entender, "es clave para avanzar hacia unas Islas Baleares más sostenibles y con más futuro".

Finalmente, Cabrer ha reconocido el papel de la comunidad universitaria en la generación de propuestas que contribuyen a orientar las políticas públicas de futuro.