Los Premios Andratx 2026 de creación cultural reconocerán las mejores novelas, pinturas e investigaciones

La alcaldesa del Ayuntamiento de Andratx, Estefanía Gonzalvo (der), y la regidora de Cultura, Mady Juan (izq). - AYUNTAMEINTO DE ANDRATX

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Andratx 2026 de creación cultural tendrán cinco categorías artísticas diferentes, entre ellas la novela corta, la investigación, el teatro, la pintura y la fotografía.

El departamento de Cultura, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ya ha publicado las bases de los premios, cuyo objetivo es impulsar la creación cultural y artística del municipio.

La convocatoria incluye el Premio Baltasar Porcel de novela corta, el Premio Pere Ferrer de investigación, el Premio Jaume Roca de teatro, el Premio Josep Ventosa de pintura y el Premio Rafael Ferrer de fotografía.

En cuanto a los plazos, las obras para el Premio Baltasar Porcel de novela corta, el Premio Pere Ferrer de investigación y el Premio Jaume Roca de teatro podrán presentarse hasta el próximo 7 de abril.

Las obras que contiendan al Premio Josep Ventosa de pintura y el Premio Rafael Ferrer de fotografía podrán presentarse entre el 18 y el 29 de mayo.

Los premios cuentan con dotación económica para cada una de las categorías, según se establece en las bases de la convocatoria.

"Los Premios Andratx son una herramienta fundamental para seguir impulsando la creación y dar visibilidad al talento, consolidando el municipio como un referente cultural", ha destacado la regidora de Cultura, Mady Juan.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha reivindicado la apuesta por la cultura "como eje de desarrollo" y por la creación de espacios "que impulsen el talento y la participación cultural".