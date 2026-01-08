Los premios Ciutat de Palma de poesía y novela doblan su participación y suman 1.831 obras originales

Archivo - Foto de familia de la entrega de los premios Ciutat de Palma de 2023. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha contabilizado 1.831 obras originales inscritas en las diferentes modalidades de poesía y novela de los premios Ciutat de Palma de este 2026, más del doble que en la anterior edición.

En concreto, 88 obras se han presentado al premio Llorenç Villalonga de novela en catalán; 733 al premio Camilo José Cela de novela en castellano; 117 al premio Joan Alcover de poesía en catalán; y 893 al premio Rubén Darío de poesía en castellano.

Estas cifras, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, representan un importante incremento de la participación en las modalidades de poesía y novela en comparación con la anterior edición de los Ciutat de Palma.

Entonces compitieron un total de 794 originales, menos de la mitad que en la actual. Fueron 43 obras en el premio Llorenç Villalonga; 279 en el Camilo José Cela; 53 en el Joan Alcover; y 419 en el Rubén Darío.

TEXTOS ENVIADOS DE OTROS PAÍSES

En relación con la procedencia de los textos, cabe resaltar la participación, en el caso de los premios de novela y poesía en catalán, de un número destacado de originales enviados desde otros países.

Concretamente, cinco ejemplares que toman parte en el certamen Llorenç Villalonga han sido remitidos desde Argentina; dos desde Brasil, y el resto proceden de Andorra, Bolivia, Colombia y México.

Por lo que respecta al premio Joan Alcover, cinco textos han sido enviados desde Colombia; cuatro desde Argentina; dos desde Alemania, y los restantes, desde Brasil, Chile, Mozambique, Cuba, Ecuador, Suiza, Uruguay y Venezuela.

En cuanto a las modalidades literarias en castellano, Argentina encabeza las cifras de participación internacional del premio Camilo José Cela de novela, con 101 originales.

Le siguen, a una distancia considerable, Colombia (38), México (25), Chile (13), Estados Unidos (10), Ecuador (9), Venezuela (8), Perú (8), Cuba (7), Brasil (4), Italia (4), Bélgica (3), Portugal (3), Suiza (3), Reino Unido (3), Uruguay (3), Bolivia (2), Francia (2) y, con una obra cada país, Austria, Canadá, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras y Paraguay.

Por último, el premio Rubén Darío de poesía en castellano ha registrado la participación de 71 obras provenientes de Argentina, otros 39 de México y 36 de Colombia.

También han sido enviadas desde Chile (27), Cuba (20), Estados Unidos (17), Venezuela (14), Ecuador (12), Perú (12), Uruguay (10), Francia (5), Alemania (4), Brasil (4), El Salvador (3), Italia (3), Nicaragua (3), Puerto Rico (3), Panamá (2), Bolivia (2), Canadá (2), Irlanda (2), Suecia (2), Reino Unido (2) y, con un original, Bélgica, Comoras, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Honduras, Hungría, Mozambique y Paraguay.

EL RESTO DE PREMIOS

En relación al resto de premios convocados dentro de la presente edición de la convocatoria se han contabilizado 913 obras en el premio Antoni Gelabert de artes visuales, 77 en el Ciutat de Palma de cómic y 15 en el Miquel dels Sants Oliver de periodismo.

El premio Maria Forteza ha recibido 18 trabajos en su modalidad de documental y otros 15 en su modalidad de cortometraje. Ocho obras optarán al Bonet de Sant Pere de música, 20 al Margaluz de artes escénicas y 21 al Montserrat Casas de investigación.

A todos estos galardones hay que sumarle los premios Caty Juan de Corral de gastronomía y el Guillem Sagrera de arquitectura. Los galardones se entregarán el próximo 20 de enero, coincidiendo con la festividad de Sant Sebastià.