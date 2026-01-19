Los Premios Ibemprèn reconocen la orientación emprendedora de cuatro proyectos innovadores de alumnos de la UIB

Entrega de los Premios Ibemprèn - CAIB

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Ibemprèn de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADR) han reconocido los cuatro mejores proyectos de alumnos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que destacan por su orientación emprendedora e innovadora durante los cursos 2023-24 y 2024-25.

El objetivo de los galardones, que ya cuentan con cuatro ediciones, es fomentar el emprendimiento entre los estudiantes universitarios, según ha señalado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

Por ello, premian los mejores trabajos de fin de grado y de máster en la UIB orientados al diseño de un producto o servicio, a la elaboración de un plan de negocio o de viabilidad empresarial, o al desarrollo de un proyecto innovador susceptible de crear una empresa.

Los premios se enmarcan en el programa 'UIBEmpreèn' y pretender dar viabilidad y apoyo a las ideas con más potencial de futuro surgidas de la comunidad universitaria, así como fomentar la transferencia de conocimiento y la cultura emprendedora.

El primer premio ha sido para Juantan Pan por su TFG 'Plataforma para la adopción y rescate de psitácidas', con un premio de 1.000 euros. Se trata de una plataforma web pionera dedicada a la tenencia responsable y al rescate de psitácidas.

Este proyecto combina tecnología y sostenibilidad para reducir el abandono de estas aves exóticas y evitar que se conviertan en especies invasoras.

La solución integra un módulo informativo para fomentar la concienciación, un sistema de adopción con recomendaciones personalizadas y un módulo de rescate con IA capaz de identificar especies a partir de imágenes, ofreciendo un servicio integral que promueve el bienestar animal y la protección del medio ambiente.

Igualmente, Pau Monserrat Llabrés se ha llevado el segundo premio, dotado con 750 euros, por su TFG 'Talk2Nav: agente inteligente para navegar GUI con la voz', un agente basado en IA que permite interactuar con interfaces gráficas mediante instrucciones verbales.

Talk2Nav combina visión por computador, reconocimiento de voz y un motor de razonamiento con MLLM. A partir de pantallazos, identifica elementos interactivos y textos para traducir las órdenes del hablante en acciones concretas, sin requerir acceso al código ni a API de accesibilidad.

El tercer premio, dotado con 500 euros, ha sido para Luis Jover Vilafranca por su TFG 'Lingloop: tutor de inglés con IA para mejorar la comunicación profesional'.

Este proyecto presenta un tutor de inglés basado en IA que ayuda a mejorar la fluidez y la confianza en reuniones virtuales. En concreto, graba y transcribe conversaciones, analiza la comunicación en cinco dimensiones y genera informes y ejercicios personalizados.

Finalmente, el primer premio de TFM, dotado con 1.000 euros, ha sido para Jaume Miquel Nadal y su trabajo 'Revalorización del sector lechero mediante una nueva quesería en Felanitx'.

Se trata de un proyecto que busca asegurar la viabilidad de una explotación lechera local en riesgo transformando la leche en productos de valor añadido a través de la construcción de una quesería en Felanitx.

La estrategia impulsa la sostenibilidad económica de la granja, favorece la competitividad del producto local y conecta con mayoristas y consumidores finales, por lo que contribuye a la consolidación del sector lechero en Mallorca.