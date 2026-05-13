Los premios Serra de Tramuntana repartirán 15.000 euros entre los mejores investigaciones sobre gestión del territorio

Los premios Serra de Tramuntana premiarán con 15.000 euros trabajos de investigación para la gestión del territorio. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de los premios Serra de Tramuntana de Investigación repartirá 15.000 euros a trabajos académicos enfocados en la gestión del territorio.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la convocatoria contará con tres premios de 5.000 euros para cada uno de los trabajos.

En esta edición, los premios refuerzan especialmente el rigor metodológico, el carácter innovador y la aplicación práctica de los resultados en la gestión del patrimonio.

Hasta ahora, los premios se centraban principalmente en estudios sobre patrimonio hidráulico, piedra en seco, sistemas agrarios, 'possessions', caminos o recursos naturales.

Sin embargo, para este 2026 se han ampliado las líneas temáticas de la convocatoria y se aceptarán trabajos enfocados en la sostenibilidad turística, el patrimonio inmaterial o las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación y gestión del patrimonio.

Otra novedad de la convocatoria será el nuevo sistema de evaluación anónima para reforzar la objetividad de todo el proceso. De esta forma, los trabajos no podrán incluir ninguna referencia a su autoría y deberán cumplir condiciones de formato para evitar cualquier posible identificación.

En la evaluación se tendrán en cuenta criterios como el rigor metodológico, el carácter innovador y la aplicabilidad de los resultados en la gestión del patrimonio.

El plazo de presentación, que también se ha modificado frente a ediciones anteriores, permanecerá abierto desde este miércoles hasta el próximo 13 de agosto, de manera que los investigadores dispondrán de más tiempo para realizar los proyectos.

La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de edad, tanto de manera individual como colectiva, y los trabajos deberán ser originales e inéditos.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que estas novedades en la convocatoria de los premios hacen que "ganen en calidad, objetividad y credibilidad, situando la investigación y el conocimiento científico al servicio de la Serra de Tramuntana".