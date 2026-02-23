La presentación de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos reúne a 120 técnicos, empresarios y profesionales

La presentación de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos reúne a 120 técnicos administrativos y empresarios - CAIB

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de presentación de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), celebrada este lunes en el Parc Bit de Palma, ha reunido a más de 120 técnicos de las administraciones autonómicas, empresarios y profesionales de Baleares.

La directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, ha abierto la jornada explicando el objeto, el ámbito de aplicación y las finalidades del decreto ley, así como el papel central de la UAPE en la agilización de proyectos de iniciativa privada susceptibles de ser declarados Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE).

También ha detallado la revisión del régimen para acelerar las inversiones públicas que incorpora la norma, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

"La Unidad Aceleradora representa un cambio estructural en la forma en que la Administración acompaña la inversión estratégica. No se trata solo de reducir plazos, sino de ofrecer seguridad jurídica, coordinación y confianza a los promotores", ha afirmado.

Posteriormente, responsables técnicos de las consellerias implicadas han expuesto las principales modificaciones introducidas en materia de simplificación administrativa y en la reducción de plazos para la implantación de actividades e inversiones estratégicas.

La jornada ha continuado con una mesa redonda centrada en la UAPE como instrumento operativo del decreto ley de aceleración de proyectos estratégicos en la que han participado distintos directores generales y responsables técnicos de áreas vinculadas a la tramitación de proyectos estratégicos.

Durante el debate se ha destacado la necesidad de reforzar la coordinación interadministrativa, impulsar la colaboración público-privada y garantizar seguridad jurídica a los promotores. En este sentido, se ha subrayado que la UAPE actuará como "ventanilla única", con un equipo técnico especializado que acompañará a los promotores durante todo el proceso y facilitará la interlocución con las distintas administraciones.

En los próximos meses el Govern prevé organizar nuevas jornadas de presentación en Menorca y Eivissa con el objetivo de extender este instrumento a todo el territorio.