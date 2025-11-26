Presentan la promoción de viviendas que el Ibavi construirá sobre el antiguo Mercat Pagès de Ibiza

Presentan la promoción de viviendas que el Ibavi construirá sobre el antiguo Mercat Pagès. - CAIB

IBIZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, han presentado la promoción de vivienda pública del Ibavi en el municipio, situada en el solar del antiguo Mercat Pagès, cedido por el Ayuntamiento, con una previsión de que las obras comiencen el año que viene.

También han visitado dos de los locales municipales en obras para su reconversión en vivienda asequible en Dalt Vila, a través de la Ley 3/2024, de 3 de mayo, de medidas urgentes en materia de vivienda, y que se enmarca también en los planes de choque del Govern y del Consistorio, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

En el solar del antiguo Mercat Pagès, el Ibavi construirá una promoción de ocho viviendas de protección pública de alquiler destinada a ciudadanos residentes.

Es la primera de las dos nuevas promociones en el municipio en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, junto con otra en la que se prevé construir 51 viviendas públicas en Can Cantó. Estas viviendas se destinarán de forma preferente a residentes con diez años o más de residencia en el municipio.

En esta primera promoción, en la calle Vicent Serra i Orvay 18, el Ibavi prevé ocho viviendas de dos y tres habitaciones. Este solar tiene una superficie de 245 metros cuadrados (m2) y una edificabilidad máxima de 904,87 m2, distribuida en cinco plantas más ático.

En lo que se refiere a las características de la promoción, contará con seis viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad.

Las otras dos viviendas serán dos dúplex de tres dormitorios que ocuparán la cuarta planta y el ático. El presupuesto estimado de esta promoción es de 1,8 millones de euros.

La promoción Mercat Pagès se ha beneficiado del nuevo procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, a través de la nueva Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares.

Esta ley también incluye esta medida, por la que las promociones de vivienda pública podrán ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios.

Esta figura permite acortar los plazos de tramitación y supone reforzar el plan de choque iniciado esta legislatura por el Govern para facilitar más vivienda asequible a los residentes en las islas.

La promoción Mercat Pagès es la primera de las seis que el Ibavi tiene previstas en la isla. Hay cinco nuevas promociones, de las que cuatro se ubican en el municipio de Ibiza, en dos solares cedidos por el Ayuntamiento, en otros dos del Consell insular y una en Sant Antoni de Portmany, en un solar comprado a la Sareb.

La sexta en planificación es la parte que asumirá el Ibavi en la promoción de Ca n'Escandell, aún en fase de urbanización y que depende de la empresa estatal Sepes.

El Ibavi está impulsando casi 300 nuevas viviendas públicas en la Isla, una cifra en aumento, siendo la promoción pública uno de los ejes principales del plan de choque del Govern.

En su conjunto, a través de este plan en colaboración con los ayuntamientos, hay en planificación cerca de 1.000 viviendas asequibles en la isla de Ibiza, destinadas a residentes, incluyendo otras iniciativas como el programa 'Construir para alquilar' y el desarrollo de las medidas de la Ley 3/2024 procedente del Decreto Ley de emergencia en materia de vivienda.

LOCALES

En este sentido, el conseller Mateo y el alcalde Triguero han visitado dos de los locales municipales en obras para su reconversión en vivienda de precio limitado en Dalt Vila.

Durante la visita, han constatado los avances en las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento, en particular en la reconversión de los locales situados en la UA27 (en los números 18 y 20 de la calle Retir), cuyas obras fueron iniciadas a finales del mes de marzo de este año.

El alcalde ha explicado que estos trabajos se encuentran en su recta final y está previsto que terminen a finales de este mes y también ha detallado las demás actuaciones que está realizando el Ayuntamiento.

En Ibiza, se tramita la reconversión de una quincena de locales para acoger viviendas de precio limitado. En todos estos casos, tanto en las promociones del Ibavi como en el resto de medidas del plan de choque, se trata de vivienda destinada a residentes.