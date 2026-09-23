El presidente del TSJIB celebra la creación de plazas de jueces gracias a la ley de eficiencia

Apertura del año judicial en Baleares. - EUROPA PRESS

Carlos Gómez reivindica la imparcialidad de los jueces "en tiempos de polarización y desconfianza en la Justicia"

El fiscal general, Adrián Salazar, alerta del incremento de delitos sexuales con víctimas menores de 16 años

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha celebrado este miércoles la creación de plazas de jueves en el archipiélago que ha propiciado la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En concreto, según ha detallado en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, ya se han creado 13 plazas de las 39 necesarias y ha destacado que ya se han anunciado cifras parecidas para 2027, lo que acercará el sistema balear al número deseado.

El presidente del TSJIB ha rechazado que la entrada en vigor de la ley de eficiencia haya supuesto una paralización de la primera instancia y ha explicado que en el primer semestre del año, en comparación con la segunda mitad del 2025, los asuntos resueltos bajaron un 9,1% --un descenso "esperable y razonable"--, los asuntos ingresados aumentaron un 2,4%, lo que arroja como conclusión un aumento "preocupante" de la pendencia de casos.

Gómez, al mismo tiempo, ha hecho una reivindicación de la imparcialidad de los jueces ante el actual clima de polarización y desconfianza en las instituciones, incluida la administración de Justicia.

El fiscal general de Baleares, Adrián Salazar, ha expresado su preocupación por el incremento de los delitos sexuales con víctimas menores de 16 años, y el aumento de la complejidad de los entramados dedicados al tráfico de drogas a nivel internacional.

Salazar, al mismo tiempo, ha llamado la atención sobre el impacto del aumento de la población, regular e irregular, en la conflictividad y, por tanto, en la litigiosidad. El fiscal general, igualmente, se ha referido a la emergencia habitacional y la desprotección de las mujeres víctimas de violencia machista.