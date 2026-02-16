El presunto autor de la agresión machista de Ibiza pasará este martes a disposición judicial

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

IBIZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El detenido por la agresión machista en Sant Antoni en la que una mujer resultó herida crítica pasará a disposición judicial este martes por la mañana, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

Desde el centro hospitalario donde permanece ingresada la víctima han señalado que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), estable dentro de la gravedad.

La mujer, española de 31 años, presenta un traumatismo craneoencefálico grave y politraumatismos graves. Actualmente, se encuentra estable dentro de la gravedad y continúa bajo estricta vigilancia médica.

La mujer resultó herida crítica a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la supuesta agresión machista tuvo lugar en la mañana de este domingo en el domicilio familiar en Sant Antoni de Portmany.

El agresor fue detenido por la Guardia Civil en el lugar de los hechos. Las otras dos heridas a manos del hombre son la madre y la hermana de la víctima. La madre, de 56 años, y la hermana, de 27 años, sufrieron contusiones y traumatismos y fueron atendidas en Can Misses, aunque fueron dadas de alta este mismo domingo.