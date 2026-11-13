El presupuesto del Consell de Mallorca para 2027 aumenta un 8,5% hasta los 827 millones de euros - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado un presupuesto para 2027 que asciende hasta los 827 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,56% respecto al de este año.

Los encargados de presentar las cuentas, en una rueda de prensa celebrada la mañana de este viernes, han sido los consellers de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard (Vox).

Han estado acompañados por el director insular de Hacienda y Presupuestos, Andreu Obrador, pero a diferencia de otros años se ha ausentado el presidente de la institución, Llorenç Galmés, debido al fallecimiento de su suegro.

Las cuentas, según ha explicado Bosch, son fruto de un nuevo acuerdo entre el PP y Vox que permitirá que, por cuarta ocasión durante esta legislatura, se aprueben "en tiempo y forma". Ahora comenzarán su tramitación para que puedan estar en vigor de cara al arranque del año que viene.

Los presupuestos de 2026 ascendieron a los 761,7 millones de euros, lo que representó un aumento del 10% respecto al año anterior.