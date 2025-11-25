Los presupuestos de Andratx para 2026 impulsan nuevas ayudas para autónomos y refuerzan el apoyo al tejido asociativo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx presentará unos presupuestos municipales para 2026 que impulsan una nueva línea de ayudas para autónomos y comercios y refuerzan el apoyo al tejido asociativo, entre otras cuestiones.

En concreto, las cuentas contemplan un incremento del 23,8 por ciento en las subvenciones ya existentes dirigidas a entidades, clubs deportivos, centros educativos, medio ambiente y proyectos sociales, según ha informado el Ayuntamiento este martes.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha avanazado que el capítulo de subvenciones "es uno de los pilares del presupuesto". "Se mantienen las ayudas de medio ambiente y se incorpora una nueva línea destinada al sector agrario y ganadero", ha destacado.

También aumentan las ayudas para la tercera edad y Proyecto Hombre, y en educación la partida para los centros escolares sube un 35 por ciento, con el objetivo de impulsar proyectos de mejora.

En el ámbito deportivo, los clubes del municipio recibirán un incremento del 23 por ciento, reforzando el deporte base, el apoyo a deportistas destacados y una línea específica para equipos en liga nacional.

Las campañas de bonos comerciales, que han contado con una gran acogida según ha resaltado el Consistorio, aumentan un 50 por ciento, lo que permitirá realizado dos campañas al año.

La principal novedad es la nueva línea de ayudas dirigida a comercios y autónomos, creada para consolidar y fortalecer el tejido económico local.

En las cuentas de 2026 también destacan los incrementos en Cultura (+43,8 por ciento), Comercio (+30,8 por ciento), Deportes (+16 por ciento) y Parques y jardines (+8,1 por ciento).

Se mantienen igualmente programas como las ayudas para la rehabilitación de fachadas y la adquisición de vivienda.

"Son unos presupuestos con visión de futuro: fortalecen los servicios, consolidan el apoyo al tejido social y económico, y preparan al municipio para seguir creciendo con oportunidades para todos", ha concluido la alcaldesa.