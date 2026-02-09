La prevención de contaminación por amianto en empresas baleares ha crecido un 22% en 2025

Archivo - Un operario retira una estructura de amianto. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha expresado este lunes que en 2025 se han tramitado un total de 283 planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto, lo que supone un aumento del 22% frente al 2023.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa, estos datos reflejan el incremento progresivo de las actuaciones preventivas desarrolladas por las empresas sobre trabajos con amianto y la actividad administrativa asociada a la tramitación de dichos planes.

En este sentido, el director del Ibassal, Óscar Paz, ha destacado que "cada vez existe una mayor concienciación tanto por parte de las empresas como de los trabajadores sobre la importancia de actuar con todas las garantías ante materiales con riesgo de exposición".

Esta tendencia, según los datos de Ibassal, observa un aumento de los planes de prevención en trabajos con exposición al asbesto en los últimos años -232 planes en 2023, 278 en 2024 y 283 en 2025- y confirma una mayor planificación de los trabajos con materiales con riesgo de exposición.

Por lo tanto, el Instituto ha asegurado que esta tendencia confirma una mayor planificación de las intervenciones con materiales con riesgo de exposición y pone de manifiesto la consolidación de prácticas preventivas en este ámbito.

CULTURA PREVENTIVA CONSOLIDADA

Así, el director del Ibassal ha señalado que el incremento de los planes presentados refleja una "cultura preventiva más consolidada" y una mejor planificación de las actuaciones y ha subrayado que seguirán trabajando para facilitar la tramitación y fomentar entornos de trabajo seguros.

Desde el instituto avisan de que las empresas que realizan trabajos con riesgo de exposición al amianto deben estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) para garantizar el cumplimiento de la normativa y la gestión segura de los trabajos y de los residuos.

Así, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) emite el informe que se remite al instituto para su valoración dentro de la tramitación administrativa y se comprueba que los centros de trabajo permitan la aplicación de las condiciones necesarias para ejecutar las intervenciones con seguridad.