Primer rescate de Milana, el nuevo helicóptero de Bomberos de Mallorca: senderista deshidratado evacuado en 20 minutos

Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca ha realizado este lunes su primer rescate de montaña en sólo 20 minutos.

La actuación ha consistido en la evacuación de un hombre en la zona de sa Coma d'en Vidal.

Un hombre estaba sufriendo deshidratación así como calambres en las piernas y ha sido evacuado en sólo 20 minutos.

Ha sido el primer rescate en montaña con el helicóptero Milana después de que este lunes un total de 40 bomberos del Grupo de Rescate de Montaña (GRM) hayan completado un curso específico.

Cabe recordar igualmente que el pasado jueves, el helicóptero también participó por primera vez en las labores de extinción de un incendio en Manacor.