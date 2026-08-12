Las primeras horas de cierre de Playa de Palma al tráfico por el eclipse se desarrollan sin incidentes

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PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El dispositivo policial se está desarrollando de forma "controlada y tranquila" en Playa de Palma, tras el cierre de la primera línea de playa al tráfico por vehículo privado a las 09.00 horas por parte de la Policía Local.
El regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, ha explicado este miércoles a preguntas de los medios tras una Junta de Gobierno extraordinaria que en la zona hay vehículos de mercancías que están accediendo, algo que entra dentro de lo "normal".
Bauzá ha destacado que, por el momento, "no se ven grandes aglomeraciones" y los agentes "no están reportando incidencias". No obstante, ha recordado que el eclipse se producirá a partir de las 19.00 horas, momento a partir del cual se espera que haya "mucha más gente".
Por otro lado, ha indicado que el operativo se ha organizado para todas las personas que vayan a Playa de Palma, tanto residentes como visitantes, y ha hecho hincapié en la "prudencia y sentido común".
A las 12.00, los agentes de la Policía Local cerrarán los accesos 6, 7A y 8, además de que se producirán controles en las salidas 10 y 11.