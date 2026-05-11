Primeros días de la apertura de las discotecas de Eivissa: tráfico de drogas, agresiones a agentes y posesión de armas

Agentes de la Guardia Civil durante el despliegue especial con motivo de la apertura de las discotecas de Eivissa. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas y ha interpuesto más de dos centenares de denuncias en los primeros días del dispositivo especial con motivo de la apertura de las discotecas de Eivissa, también conocido como 'Opening'.

Seis de los arrestados están acusados de tráfico de drogas, uno de atentado contra agente de la autoridad y uno más por resistencia grave, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

A ellos se les suman tres infracciones por tenencia ilícita de armas y 207 denuncias por portar pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes en la vía pública.

Se han incautado de diversas dosis de cocaína, marihuana, éxtasis, cristal, ketamina y 'tusi'. También se han intervenido botellas de óxido nitroso --gas de la risa--, básculas de precisión y útiles destinados a la preparación y dosificación de las sustancias.

En el operativo especial han participado diversas unidades de Seguridad Ciudadana destinadas en la isla y la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) desplazada desde Valencia.

Estos efectivos, ha explicado el cuerpo, son especialistas en garantizar la seguridad en grandes concentraciones y aglomeraciones, el control de masas en espectáculos públicos y la realización de puntos de verificación en vías de comunicación.

Los dispositivos de prevención comenzaron el pasado 24 de abril y se mantendrán activos durante los próximos días. Por el momento la campaña transcurre con total normalidad y sin incidentes de gravedad