Principio de acuerdo en SFM: se crea la Comisión de Seguridad y se contratará más personal

Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa y la gerencia de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) han llegado este martes a un principio de acuerdo, que enfría la posibilidad de paros, y que pasa por la constitución inminente de la Comisión de Seguridad y el compromiso del Govern de ejecutar una ampliación de la plantilla que podría suponer la incorporación de medio centenar de personas.

Lo ha explicado este martes el presidente del comité de empresa, Ricardo Mas, que en declaraciones a Europa Press ha celebrado el principio de acuerdo y "todos hayan abierto los ojos".