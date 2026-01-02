A prisión por atracar dos establecimientos de Palma y forcejear con sus empleadas

El arrestado, de espaldas, junto a dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven por supuestamente atracar dos establecimientos comerciales de Palma y forcejear con las empleadas que estaban trabajando. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado sábado en el barrio de Pere Garau, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Sobre las 16.00 horas, el joven accedió al interior de un local de cosmética y dijo a los presentes: "Hoy os voy a robar, me da igual todo, he venido a robaros".

Acto seguido, accedió al interior del mostrador y comenzó a golpear el mueble con intención de abrir los cajones. También empujó a una de las empleadas y comenzó a tirar de los cables de los ordenadores, dando golpes sobre el mostrador.

El joven logró sustraer dos teléfonos móviles y trató, en un forcejeo, hacerse con el bolso de una de las trabajadoras del establecimiento. Durante el forcejeo rompió un escáner.

Las empleadas trataron de retener al sospechoso cerrando la puerta de la tienda, pero este logró abrirla tras propinarle numerosas patadas y darse a la fuga.

Los agentes llegaron al establecimiento, atendieron a las víctimas y dieron varias batidas por la zona para intentar localizar al joven.

Más tarde, sobre las 18.40 horas, se produjo otro asalto en un estanco del barrio. En esta ocasión, el mismo hombre accedió de forma violenta y comenzó a golpear las estanterías, haciendo que los objetos que estaban sobre el mostrador cayeran al suelo.

Una empleada salió del mostrador y mantuvo un forcejeo con el ladrón, evitando que pudiera efectuar el robo. Después alertó a los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del lugar.

Un policía nacional que se encontraba fuera de servicio, al percatarse de la situación y de los gritos de auxilio de la empleada, consiguió retener al ladrón justo cuando este salía del local.

Una patrulla se personó en el lugar de los hechos y se hizo cargo del sospechoso, quien fue detenido como supuesto autor de dos delitos de robo con violencia. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.