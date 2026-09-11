A prisión un detenido en el aeropuerto de Palma con más de un kilo de cocaína en el interior de su organismo

Radiografía detenido con envoltorios de cocaína - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido en el aeropuerto de Palma a un hombre, de origen nigeriano, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, por portar en el interior de su organismo 109 bellotas de cocaína de más de un kilo de droga.

Según han informado en un comunicado conjunto, el detenido pretendía entrar en Mallorca a través del aeropuerto y esta actuación se inició tras informaciones recibidas que alertaban de la llegada a Mallorca de un viajero sobre el que existían sospechas de que pudiera estar utilizando su organismo para ocultar y transportar droga.

El pasajero llegó durante la noche del 6 de septiembre en un vuelo procedente del aeropuerto de Charleroi, en Bélgica, y se estableció un dispositivo conjunto para su localización e identificación.

Una vez localizado, fue trasladado a las dependencias oficiales de la Aduana de viajeros del aeropuerto de Palma, donde, con su consentimiento y con las garantías legalmente establecidas, se le practicó un examen radiológico.

La prueba evidenció la existencia de numerosos cuerpos extraños en el interior de su organismo, compatibles por su morfología y disposición con envoltorios destinados al transporte intracorporal de sustancias estupefacientes.

Por ello fue detenido y trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde permaneció bajo vigilancia policial y supervisión sanitaria para posibilitar la expulsión natural de los cuerpos extraños.

El detenido, contra el que se ha decretado prisión provisional, llevaba 109 envoltorios con una sustancia rocosa de color blanco que se confirmó que era cocaína. El conjunto de los envoltorios arrojó un peso bruto aproximado de 1.353 gramos.