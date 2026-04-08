Prisión para un detenido que fue sorprendido 'in fraganti' robando en un bar de Esporles

A prisión un detenido que fue sorprendido 'in fraganti' robando en un bar de Esporles - GUARDIA CIVIL

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente robar en un establecimiento y arremeter contra los agentes en Esporles, para el que un juez ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes cuando una patrulla recibió el aviso de que se había activado una alarma de seguridad en un local del municipio, según ha informado el Instituto Armado.

A su llegada, los agentes sorprendieron 'in fraganti' a un hombre tapado con un pasamontañas y un destornillador en la mano que estaba huyendo del local por una puerta que había forzado. Supuestamente había robado el dinero de la caja registradora y el de una máquina recreativa.

El sospechoso trató de huir arremetiendo contra los agentes, que finalmente lo redujeron y detuvieron por los presuntos delitos de robo con fuerza y atentado a los agentes de la autoridad.

El detenido, de 43 años de edad, resultó ser conocido por la Guardia Civil por sus múltiples antecedentes. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión ante la reiteración delictiva y los hechos.