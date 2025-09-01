Prisión por encadenar a su pareja para obligarla a firmar la entrega de un piso y un vehículo en Mallorca

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados han decretado prisión provisional para un hombre, de nacionalidad española, que fue detenido por la Policía Nacional en Manacor después de haber encerrado y encadenado a su pareja, a la que sometió a agresiones y vejaciones, para obligarla a firmar la entrega de un inmueble y un vehículo.

Según ha informado la Policía en un comunicado, como condición para dejarla en libertad, el detenido obligó a la mujer a firmar un poder notarial para dejarle una vivienda y un coche a su nombre. Fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos, quebrantamiento y extorsión.

Los agentes de la UFAM de la Policía Nacional recibieron en Palma una denuncia en la que una mujer refería un cúmulo de situaciones de malos tratos en el ámbito familiar por parte de su expareja. La mujer indicó que mantuvo durante un tiempo una relación de pareja hasta que decidió romperla tras sufrir agresiones y vejaciones.

La denunciante relató que su pareja le había obligado a estar en su domicilio, no la dejaba irse, le agredía y que, en un intento de fuga por parte de ella, la retuvo y le rapó la cabeza. Los hechos se habían producido en una vivienda situada en la Part Forana donde residía también la madre del agresor.

La víctima denunció que el hombre la había atado con una cadena a la cama y que le había puesto como condición, para dejarla libre, que firmase un poder notarial para ceder un inmueble que la víctima poseía, así como ceder la titularidad de un turismo de alta gama del que ella era propietaria.

En fecha reciente y acompañada de un familiar del denunciado, la víctima firmó ante notario la cesión de sus bienes. Una vez conseguido esto, su agresor la dejó marchar, y ella se refugió con sus familiares. La víctima asegura que no denunció en un primer momento los hechos por temor a las represalias del agresor y de su familia, ya que había recibido amenazas.

No obstante, finalmente interpuso denuncia y la UFAM de la Policía Nacional en Manacor inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos y detener al presunto autor.

Los agentes averiguaron que el denunciado tenía un dispositivo electrónico de geolocalización con otra mujer de un pueblo de Mallorca, quien había notificado a la Guardia Civil que el hombre había contactado con ella, quebrantando así la orden de alejamiento.

Al tener conocimiento de que el agresor podría estar residiendo o moviéndose por la zona del Llevant de Mallorca, se le puso en requisitoria policial. El pasado miércoles fue sorprendido por policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Manacor en un control de seguridad a altas horas de la madrugada, y se procedió a su detención y a la incautación del vehículo.

Una vez finalizada la investigación, los agentes pusieron al detenido a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia donde se decretó prisión provisional para el mismo.