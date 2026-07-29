Prisión para un hombre por llevar casi 4,5 kilos de varias drogas y 17.000 euros en su coche por Playa de Palma

Agentes de la Policía Nacional con el detenido en Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión para un hombre detenido por, presuntamente, transportar alrededor de 4,5 kilos de diferentes drogas y más de 17.000 euros en efectivo en su coche, mientras circulaba por Playa de Palma.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado domingo, cuando agentes de la Policía Nacional patrullaban por esta zona de la ciudad, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

En un momento dado, los policías observaron a un varón con una maleta que se apeaba de un vehículo que había parado, repentinamente, encima de un paso de peatones. El varón era conocido por los policías de anteriores actuaciones en la zona.

Por estos motivos procedieron a identificarle pero al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre empezó a correr para huir del lugar, por lo que se inició una persecución. Durante la misma, el hombre arrojó las llaves del coche debajo de otro vehículo.

Los agentes no perdieron de vista al hombre en ningún momento y, gracias a otra dotación de Policía Local, se logró interceptarle. Otra patrulla de la Policía Nacional recuperó la maleta de viaje que portaba cuando fue sorprendido y había dejado abandonada al emprender la huida.

Al identificarle, en el cacheo superficial se le localizaron en el interior de una riñonera cinco teléfonos móviles y más de 3.500 euros. Paralelamente, la patrulla que intervino la maleta inició la inspección del vehículo que el varón había dejado abandonado.

En el interior del maletero, los agentes localizaron una bolsa de plástico donde encontraron más de tres kilos de metanfetamina, 500 gramos de heroína, 731 gramos de MDMA, 204 gramos de tussi y otra bolsa transparente que contenía más de 14.000 euros en billetes fraccionados.

Corroborados los hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, por lo que se procedió a su traslado hasta dependencias policiales. Tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.