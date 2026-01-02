A prisión un hombre por violar y agredir a una mujer a la que acababa de conocer en Palma

Archivo - Un agente de la Policía Nacional junto a un coche oficial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por presuntamente violar y agredir a una mujer a la que acababa de conocer e invitó a su casa con el pretexto de dejarle usar un teléfono.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre, según ha avanzado 'Última Hora' y han informado desde la Policía Nacional, y el hombre fue detenido como presunto autor el pasado martes.

Según explicó la víctima, que no llevaba su móvil encima, conoció al presunto autor cuando estaba caminando por la calle y este le ofreció utilizar su móvil. Así, se dirigieron al domicilio del hombre con el pretexto de que la mujer pudiera llamar desde allí.

En su casa, el hombre retuvo a la mujer, la agredió sexualmente y le propinó puñetazos en la cara y el resto del cuerpo. Además, la amenazó con un cuchillo para que no gritara.

La mujer logró salir del domicilio y fue a un bar a pedir ayuda, donde se personó la Policía Nacional que inició la investigación para identificar al presunto autor.

Así, dos semanas después, una patrulla localizó al presunto autor, un hombre español y de 29 años, en el barrio de Son Gotleu. En ese momento se inició un forcejeo entre los agentes y el hombre, que trató de sacar un cuchillo.

Finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual, otro de lesiones, de detención ilegal, usurpación de estado civil y atentado. Tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.