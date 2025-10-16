A prisión por intentar robar una cadena de oro a una mujer en Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven, quien posteriormente ha ingresado en prisión provisional, por supuestamente intentar robarle una cadena de oro en Palma.

Fue el pasado viernes cuando los agentes recibieron una llamada alertando de que un hombre había sido retenido por varios vecinos del barrio de Son Gotleu después de haber tratado de cometer un robo.

Al llegar al lugar de los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, las patrullas vieron como efectivamente el sospechoso había sido retenido por los testigos y a una mujer sexagenaria que presentaba diversas heridas.

La víctima explicó a los policías que el joven trató de sustraerle la cadena de oro que portaba al cuello cuando se disponía a entrar en el ascensor de su domicilio.

Pese a la violencia que supuestamente empleó el sospechoso, indicó, este no consiguió apoderarse de la joya y trató de darse a la fuga. No obstante, ella le agarró y él empezó a arrastrarla por el suelo hasta una puerta de cristal.

Fue entonces cuando comenzó a darle golpes con la puerta hasta que le fracturó el vidrio en la cabeza y en la rodilla izquierda. Varios testigos, entre ellos el hijo de la víctima, quien vivía cerca, presenciaron la agresión y confirmaron lo sucedido.

Por todo ello los agentes detuvieron al joven, de origen argelino y al que le constaban antecedentes policiales por hechos similares cometidos meses atrás, como supuesto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

La autoridad judicial decretó posteriormente su ingreso en prisión provisional.