A prisión un joven sorprendido en Sant Antoni con distintas sustancias ocultas en el maletero de su vehículo

IBIZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública en la localidad ibicenca de Sant Antoni de Portmany. El detenido, un holandés de 30 años, ha ingresado en prisión sin fianza.

Según ha informado el Instituto Armado este jueves, la pasada semana una patrulla de seguridad ciudadana dio el alto a un vehículo tras la comisión de una infracción de circulación en el centro urbano de la localidad. El estado de nerviosismo que presentaba el conductor condujo a los agentes a realizar un registro del vehículo y terminaron encontrando en el maletero una bolsa con diversas sustancias estupefacientes, por lo que procedieron a la detención del varón por un delito contra la salud pública.

Tras comprobar el contenido de la bolsa, se descubrieron algo más de 5 kilogramos de Ketamina en polvo; más de 5.000 pastillas rosas de éxtasis; 1.420 gramos de MDMA, así como la intervención de 2.320 euros.

Igualmente, se procedió a la intervención de dos teléfonos móviles, así como el vehículo que utilizaba. Tras la detención del hombre fue puesto a disposición judicial, y el juzgado en funciones de guardia decretó su ingreso en prisión sin fianza, por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.