A prisión tras pedir a dos taxistas llevarlo cerca de Son Banya y atracarlos con un cuchillo al llegar

Agentes de Policía Nacional con el detenido - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, de origen español, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación por, supuestamente, haber pedido a taxistas que le llevaran cerca de Son Banya y haberles atracado con un cuchillo al llegar. El juez, en funciones de guardia, ha decretado su ingreso en prisión.

Según han informado en un comunicado, se le imputan al menos dos hechos, con idéntico modus operandi, que consistía en requerir los servicios de un taxi en la calle y pedir el traslado a un centro comercial próximo a Son Banya, para, una vez en las inmediaciones del asentamiento, esgrimir un arma blanca obligando al conductor a entregarle su recaudación y objetos de valor.

El primer hecho se produjo el pasado 09 de marzo, sobre las 00.40 horas cuando el detenido se subió a un taxi en la calle Aragón y pidió que le llevara a un centro comercial en el Coll d'en Rabassa. Al llegar, le indicó a la taxista que lo llevara a Son Banya y, una vez allí, sacó una navaja diciéndole: "Dame todo el dinero, mejor no llames a la policía que tengo tu número, lo siento, estoy mal". A continuación, le robó la recaudación y huyó del lugar.

El segundo robo se produjo el 17 de marzo, sobre las 04.30 horas, cuando pidió un taxi en el paseo marítimo de Palma para que le llevaran a Son Banya y, al llegar al poblado, se negó a pagar la carrera sacando un cuchillo de grandes dimensiones con el que apuntó en el costado del taxista, pidiéndole que le entregara todo el dinero.

El Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Distrito de Playa de Palma se hizo cargo de la investigación, realizando diversas gestiones hasta identificar al presunto autor, una persona con antecedentes policiales.

Los agentes establecieron un dispositivo y el viernes lo detuvieron como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación. La intervención es el resultado de la labor de investigación realizada por la comisaría de Playa de Palma, significando que una vez el detenido pasó a disposición judicial, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia decretó su ingreso en prisión.