Prisión provisional para el acusado de intentar matar a puñaladas a otro hombre cerca de Son Moix

El cuchillo y parte de unas tijeras rotas intervenidas al sospechoso. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Palma ha ordenado el ingreso en prisión provisional del acusado de intentar matar a otro hombre a puñaladas en las inmediaciones del estadio de Son Moix.

Los hechos se produjeron sobre las 16.15 horas del sábado, cuando la víctima paseaba junto a su pareja por la zona, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

En un momento dado se le acercaron dos hombres, uno de los cuales comenzó a discutir con la mujer. El sospechoso le roció con un espray de pintura y le golpeó con una barra de hierro en la cabeza y en las piernas.

El hombre salió en su defensa, ante lo que el supuesto agresor sacó un arma blanca, le asestó al menos dos puñaladas en el pecho y huyó a un descampado cercano.

El apuñalado fue atendido por los sanitarios del SAMU 061 y trasladado al Hospital Universitario de Son Espases, donde ingresó en estado grave hasta que fue dado de alta. La mujer, por su parte, presentaba una herida en la cabeza y tuvo que ser asistida en un centro médico.

ESCONDIDO TRAS UNOS MATORRALES

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, quienes recabaron información de las víctimas y los testigos y realizaron una batida por para tratar de dar con el sospechoso.

La zona tenía abundante vegetación, por lo que los policías se repartieron por áreas. Tras una hora de búsqueda, el supuesto agresor fue localizado tendido en el suelo y escondido tras unos matorrales.

Fue detenido como supuesto autor de un delito de lesiones y otro de tentativa de homicidio y, posteriormente, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.

Los agentes intervinieron una barra de hierro, un cuchillo y parte de unas tijeras rotas que supuestamente portaba el acusado.