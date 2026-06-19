Prisión provisional por agredir a dos octogenarias para robarles las joyas en Menorca

Agentes de Policía en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La juzgado ha ordenado este viernes prisión provisional para un hombre que ha sido detenido en Menorca tras agredir a dos mujeres de 80 años en Ciutadella para robarles las joyas.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar a finales de mayo y principios de junio, cuando se perpetraron dos robos con violencia en la localidad con el mismo modus operandi, ya que el presunto autor escogió a dos mujeres octogenarias como víctimas.

En la primera ocasión, el presunto agresor, de origen marroquí, abordó a la víctima mientras andaba por la calle, le propinó un fuerte tirón de la cadena de oro que llevaba en el cuello, provocándole lesiones, y huyó.

El segundo caso se produjo cuando una mujer volvía a su casa cuando fue sorprendida por un hombre que le empujó al interior de su vivienda, la llevó hasta la cocina y le arrancó, de manera violenta, la cadena, la alianza y diversos colgantes de oro que portaba en el cuello. Debido a la fuerza que imprimió el asaltante, la mujer sufrió diversas lesiones físicas.

Tras la investigación, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciutadella identificaron al varón presuntamente responsable de los hechos, aunque al no poder localizarlo, lo pusieron en busca y captura.

Precisamente el pasado martes, dos policías nacionales fuera de servicio vieron al agresor y, al saber que estaba en busca y captura, avisaron al 091 y una patrulla del Grupo de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Ciutadella se personó en el lugar para detenerlo como presunto autor de dos delitos de robo con violencia.