Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que asestó puñaladas a su expareja en Formentera

IBIZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ibiza ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido que agredió con un arma blanca a su expareja en Formentera.

El magistrado le investiga por tentativa de homicidio, agresión sexual, acoso y amenazas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Los hechos tuvieron lugar el domingo en es Pujols. La víctima, que recibió varias puñaladas, tuvo que ser trasladada al Hospital Son Espases de Mallorca debido a su gravedad y permaneció hasta el martes en la UCI.