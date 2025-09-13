Prisión provisional para un hombre por arrebatar dos collares de oro en Palma

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen argelino, como presunto autor de dos delitos de robos con violencia consistentes en tirones de collares de oro que portaban las víctimas al cuello en Palma. Tras pasar a disposición judicial, se decretó prisión provisional para el detenido.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, el presunto autor se aproximaba a la víctima para entablar conversación y cuando esta seguía su marcha la abordaba por detrás para arrebatarle el collar que llevaba.

El primer robo se produjo el pasado 27 de agosto cuando un hombre caminaba por la calle Alfons el Magnànim y se le acercó un joven en patinete que le dio conversación. Este último se marchó del lugar y la víctima continuó su camino hasta la calle Gremi d'Hortelans.

En esta ocasión, el joven se abalanzó sobre el hombre para arrebatarle un collar de oro y una bandolera. La víctima se resistió y se produjo un forcejeo entre ambos hasta que esta cayó al suelo y el presunto autor, que iba acompañado de otro hombre, le robó el collar. El hombre tuvo que ser asistido en un centro médico por diversas contusiones en el costado y una pierna.

El otro robo se produjo una hora después, el mismo día y en la misma zona. En este caso la víctima era una mujer a la que se acercaron dos jóvenes y comenzaron a hablar con ella.

En un momento dado uno de los jóvenes arrancó el collar que portaba la mujer en el cuello de un tirón. Ambos huyeron del lugar mientras la mujer pedía ayuda. Uno de ellos, según la Policía, se giró hacia la víctima mientras se reía.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Oeste de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación e identificó a uno de los presuntos autores, que fue detenido el pasado lunes.

El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.