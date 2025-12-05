La producción industrial baja un 2,5% en octubre en Baleares

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 2,5% interanual el pasado mes de octubre en Baleares, 4,1 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras 8. Andalucía (+16,6%), Castilla y León (+7,2%) y Extremadura (+6,1%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan Galicia, La Rioja y Asturias con retrocesos de un 6,4%, 4,8% y un 3,8%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Baleares ha crecido un 4,3%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 3,3% con un incremento del 11,6% en el caso de los duraderos y un 0,6% más para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 14,7%, los bienes intermedios anotaron un 1,3% menos y los de la energía, un 0,7% más.