La producción industrial baja un 5% en marzo en Baleares

Archivo - Detalle de los tubos que formarán la estructura de la Portada durante la colocación del primer tubo de la Portada de la Feria de 2022, a 17 de diciembre de 2021 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 5% interanual el pasado mes de marzo en Baleares, 7,1 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras ocho. Murcia (+11,7%), Castilla y León (+9,6%) y Andalucía (+7,1%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Asturias y Baleares con retrocesos de un 13,9%, 7,1% y un 5%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Baleares ha bajado un 6,5%,, frente a una descenso del -0,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 13,7% con un descenso del 37%en el caso de los duraderos y un 5,3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 7,1%, los bienes intermedios anotaron un 1,7% menos y los de la energía, un 1,1% más.