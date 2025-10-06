La producción industrial sube un 0,7% en agosto en Baleares

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 0,7% interanual el pasado mes de agosto en Baleares, 0,3 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 0,4%, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Baleares y encadena nueve meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en ocho comunidades autónomas y disminuye en otras nueve.

Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%) y Cantabria (+2,6%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9%, 7,5% y un 6,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Baleares se ha incrementado un 5,1%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,3% con un incremento del 21,8% en el caso de los duraderos y un 2,8% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 6,4%;, los bienes intermedios anotaron un 9% más y los de la energía, un 1,7% menos.