Productores alimentarios de 33 empresas de Baleares dan a conocer sus productos en Madrid - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 empresas agroalimentarias de Baleares han participado este miércoles en 'Illes Balears: 4 illes per assaborir', un evento de promoción gastronómica celebrado en Kitchen Club de Madrid impulsado por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (ATEIB).

Según han informado las consellerias de Agricultura, Pesca y Medio Natural y de Turismo, Cultura y Deportes en nota de prensa, con esta iniciativa el Govern pretende posicionar el producto local de Baleares como referente de calidad dentro del mercado español, además de establecer vínculos entre productores, distribuidores, restauradores y otras profesiones del sector.

La jornada se celebra en dos sesiones, de 17.00 a 19.30 horas y de 19.30 a 21.30 horas, y cuenta con la participación de público profesional especializado y de medios de comunicación gastronómicos y turísticos.

La primera sesión está orientada a profesionales del sector gastronómico y comercial, con encuentros B2B entre los productores y sumilleres, distribuidores y representantes de la restauración.

La segunda sesión está preparada para los medios de comunicación especializados, incluye la presentación de los productos, una sesión de cocina en directo a cargo de la empresa Treuer y del chef José Cortés, que ha elaborado una selección de tapas con productos locales y una degustación de vinos baleares.

Según la Conselleria, el conjunto de empresas participantes refleja la diversidad y la calidad del sector en las Islas. Así, han participado 15 bodegas de diferentes denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, cuatro elaboradores de sobrassada y embutidos tradicionales, tres elaboradores de queso, seis productores de bebidas espirituosas, una empresa de infusiones, una productora de aceite y dos empresas de sector salinero y cooperativo.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado que este tipo de iniciativas son "esenciales para dar visibilidad al producto local" y generar oportunidades comerciales, favoreciendo a la "internacionalización y expansión" del mercado.

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha indicado que el evento "es parte de la estrategia de desestacionalización y diversificación de segmentos turísticos" que impulsan desde la Conselleria de Turismo.

También, ha explicado como se está avanzando a un modelo turístico "más equilibrado, sostenible y de calidad" en el que la gastronomía local es un eje estratégico y diferenciador.