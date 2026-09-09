Profesionales de centros de referencia y apoyo asisten a una jornada sobre inclusión educativa

Formación - CAIB

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de los Centros de Referencia y Apoyo (CRA) de Baleares participaron el pasado día 7 en una jornada de formación sobre inclusión educativa y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

El encuentro reunió a maestros de Pedagogía Terapéutica y orientadores de los Centros de Referencia y Apoyo, mientras que los profesionales de Menorca siguieron la formación en modalidad en línea, ha informado la Conselleria de Educación y Universidaeds en un comunicado.

La jornada fue inaugurada por la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, quien destacó la importancia de estos centros como una pieza clave para impulsar procesos de transformación inclusiva en los centros ordinarios y garantizar una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado.

La formación, desarrollada entre las 10.00 y las 15.00 horas, contó con la participación de Natalia Peris, docente, formadora y consultora educativa especializada en inclusión educativa, Diseño Universal para el Aprendizaje, planificación didáctica y desarrollo profesional docente, con más de 25 años de experiencia en el ámbito educativo nacional e internacional.

Bajo el título 'Del DUA a la práctica: acompañar la transformación inclusiva en los centros ordinarios', la ponencia ofreció estrategias para facilitar la aplicación práctica del Diseño Universal para el Aprendizaje, promoviendo la identificación y eliminación de barreras que limitan el acceso, la participación y el progreso del alumnado.

Durante la jornada también se abordaron procesos de rediseño de las propuestas educativas, la organización de medidas y apoyos universales, adicionales e intensivos, y el papel de los profesionales de los CRA en el acompañamiento de los equipos docentes de los centros ordinarios.

Asimismo, se remarcó la necesidad de pasar de un modelo centrado en las adaptaciones individuales a una mirada inclusiva basada en el diseño universal, capaz de dar respuesta a la diversidad desde la planificación inicial. También se trabajaron estrategias de coordinación, liderazgo pedagógico y toma de decisiones compartidas para favorecer la consolidación de prácticas inclusivas sostenibles en los centros educativos.

Esta actuación se enmarca en las líneas de trabajo para reforzar la labor de los Centros de Referencia y Apoyo como agentes clave en la construcción de un sistema educativo más inclusivo, equitativo y de calidad, garantizando el acompañamiento a los centros ordinarios en la respuesta a la diversidad de todo el alumnado.

La jornada se enmarca en el desarrollo de los Centros de Referencia y Apoyo, una iniciativa impulsada por la Conselleria para dar cumplimiento a la LOMLOE. Este es el tercer año de implantación del modelo en Baleares, mediante el cual los centros de educación especial ofrecen asesoramiento, acompañamiento y apoyo especializado a los centros ordinarios para avanzar hacia una educación más inclusiva.

Los profesionales de los CRA colaboran con los equipos docentes y directivos para identificar y eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, impulsar medidas inclusivas y favorecer la consolidación de prácticas educativas que garanticen una respuesta adecuada a todo el alumnado, especialmente a aquel que necesita apoyos de alta intensidad.