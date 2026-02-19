Los profesionales del IbSalut podrán realizar cursos para aplicar la inteligencia artificial en el ámbito sanitario

La consellera de Salud, Manuela García, y el director general del IbSalut, Javier Ureña, con responsables de Microsoft y Founderz. - CAIB

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IbSalut ofrecerá a sus profesionales la posibilidad de realizar cursos para aprender a aplicar la inteligencia artificial en el ámbito sanitario.

Estos talleres, que se impartirán de la mano de las empresas Microsoft y Founderz, persiguen el objetivo de dotarles de las habilidades y conocimientos en el uso de la inteligencia artificial para así conseguir una mejor y más eficiente prestación de los servicios.

La consellera de Salud, Manuela García ha presentado este jueves los cursos junto con el director general del IbSalut, Javier Ureña, la responsable de Estrategia Tecnológica e innovación en Salud de Microsoft, Laura Born, y el director académico de Founderz, Eloi Noya.

La formación, ha informado la Conselleria en un comunicado, se impartirá en un formato de "microaprendizaje digital", con 21 píldoras formativas de entre cinco y 15 minutos de duración que estarán disponibles en la plataforma en línea de Founderz.

Estos, posteriormente, se completarán con actividades en las que se podrán aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno colaborativo.

El itinerario formativo permitirá a los profesionales adquirir una "visión integral" de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario e incluirá una introducción estratégica a la IA en salud y al impacto de la IA generativa en las operaciones sanitarias.

También contará con módulos específicos sobre aprendizaje automático y aprendizaje profundo "con casos de éxito en imágenes médicas, enfermedades crónicas y diagnóstico anatomopatológico"; formación en modelos de lenguaje de gran escala; ingeniería de instrucciones y usos de GPT integrados en la historia clínica mediante entornos seguros como Azure, o aplicaciones prácticas en neurología, oncología, diagnóstico clínico general y medicina de precisión.

Asimismo, el programa incorporará contenidos sobre gestión sanitaria y optimización de procesos por medio de IA. La formación culminará con una actividad final en la que los participantes deberán diseñar una solución de inteligencia artificial aplicable al ámbito sanitario, por medio de una visión innovadora y orientada a resultados.

Este programa de formación se enmarca en el acuerdo de colaboración firmado por el IbSalut y Microsoft el pasado noviembre para desarrollar proyectos de innovación y modernización en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector sanitario.

Con el pacto se pretende reforzar la ciberseguridad, optimizar procesos y explorar la aplicación de la inteligencia artificial, siempre bajo principios de responsabilidad y soberanía del dato.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

En paralelo, el IbSalut ha aprobado una instrucción por la cual se establece el código de buenas prácticas en el uso de los sistemas de información, en el tratamiento de datos personales y en materia de inteligencia artificial.

La instrucción regula el uso de la IA en el ámbito del IbSalut con el fin de garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de los datos de los ciudadanos y pacientes.

Además, ha puesto a disposición de todos sus profesionales un asistente corporativo de inteligencia artificial que cumple con la normativa del esquema nacional de seguridad y garantiza que la información no se comparte con terceros.

En esta línea, el IbSalut ha creado el Comité Autonómico para la Estrategia del Dato y de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y asesor cuya función es definir, asesorar y resolver las consultas en cuanto a la estrategia en la adopción de la inteligencia artificial.