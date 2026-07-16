El programa de conservación marina 'Pequeños tiburones' devuelve al mar 389 alitanes en Baleares

El Govern concluye un proyecto de conservación que permite devolver al mar de Baleares 389 alitanes. - CAIB

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de conservación marina 'Pequeños tiburones - Acción Stellaris' ha concluido tras lograr la reintroducción al mar en Baleares de 389 ejemplares de alitán, una especie catalogada como en peligro de extinción en las Islas.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, la iniciativa ha culminado este jueves con la suelta de los últimos 30 ejemplares en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

El proyecto se puso en marcha en 2018 gracias a la colaboración entre la Conselleria y la Fundación Palma Aquarium para contribuir a la recuperación de esta especie, incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados de Baleares como especie en peligro de extinción.

Posteriormente se incorporaron Mallorca Preservation, PIM Initiative, Save the Med, Shark Med y la Fundación Marilles, configurando una red de colaboración a la que el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera se sumó de forma activa en 2020.

Desde el inicio del programa, los ejemplares se han liberado en distintos espacios protegidos de Baleares, entre ellos el Parque Nacional de Cabrera, las reservas marinas del Toro y de la Bahía de Palma, el Parque Natural de sa Dragonera y la zona de Sóller.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que el proyecto ha sido un "éxito" al haber alcanzado los objetivos previstos, aunque ha subrayado que supone "un punto y seguido" en la conservación de la especie. "Toda la experiencia acumulada y el conocimiento científico generado durante estos años se incorporan ahora a la estrategia de conservación de los elasmobranquios", ha señalado Simonet.