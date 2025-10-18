El programa de cribado de Baleares detecta el 18% de los casos de cáncer de mama en mujeres mayores de 50 años

La consellera de Salud, Manuela García, y el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes, visitan uno de los puestos de la campaña en Palma. - AECC

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de cribado permitió detectar a lo largo del año pasado 119 casos de cáncer de mama en mujeres de más de 50 años en Baleares, lo que supone el 18% de los 670 casos diagnosticados en la comunidad.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama envió durante 2024 cerca de 40.000 citaciones a mujeres de entre 50 y 69 años.

Eso representa un 63,9% de cobertura, dos puntos por encima que las cursadas el ejercicio anterior. A estas citaciones, respondieron un 70% de las mujeres contactadas.

Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en Baleares se diagnosticaron el pasado año 839 casos de cáncer, de los cuales 169, correspondía a mujeres menores de 50 años y el resto, 670, a mujeres mayores de 50 años, población diana del programa de cribado.

De entre estas últimas, el programa de cribado permitió la detección de 119 cáncer de mama, un 18% de los casos diagnosticados en las islas.

En lo que se refiere a los hallazgos del programa, durante el pasado año 1.260 mujeres fueron derivadas tras la mamografía de cribado a la unidad de diagnóstico para realizar estudios complementarios. De éstas, 119 mujeres, un 9%, fueron diagnosticadas con cáncer de mama.

Al 31% de estas derivaciones, es decir, a 396 mujeres, se les detectó algún tipo de patología no maligna, mientras que al 60% restante no se les detectó ninguna lesión que requiriera seguimiento.

Por islas, del total de mujeres citadas a las que se les envió la notificación, en Mallorca asistieron más de 20.000 mujeres a realizarse la mamografía , mientras que en Menorca se realizaron más de 3.000 pruebas con una tasa de participación del 76%.

En Ibiza y Formentera acudieron a la citación 3.500 mujeres, un 68% de las mujeres contactadas.

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama se desplegó en Baleares en el año 1998. A principios de este año 2025 se incorporaron una serie de mejoras en el programa de cribado, de cara a paliar la falta de automatización de un sistema obsoleto.

Estas mejoras han permitido una mejora sustancial en el incremento de la cobertura de invitación durante los primeros diez meses de 2025, cuando se ha incrementado en siete puntos la cobertura de invitación, lo que ha supuesto realizar 1.000 citaciones más al mes.

La consellera de Salud, Manuela García, ha destacado que se trata de "una acción que salva vidas, permite diagnostica los tumores en fases muy iniciales, en las que su tratamiento es mucho más efectivo y la posibilidad de una curación total mucho mayor"

CAMPAÑA DE LA AECC

La consellera de Salud, acompañada por el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes, ha visitado esta mañana las diferentes mesas informativas de la campaña 'Nos lo tomamos a pecho' en Palma.

La iniciativa, lanzada por la asociación con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se celebrará el domingo, tiene el objetivo de recordar la importancia de la prevención y la detección precoz.

Durante este fin de semana, ha informado la AECC en un comunicado, se han instalado mesas informativas y de venta de productos solidarios en diversos municipios de Baleares.

De forma paralela está prevista la celebración de eventos solidarios con el objetivo de recaudar fondos destinados a los programas de investigación y apoyo a los pacientes.

Además, diversas instituciones y ayuntamientos iluminarán de color rosa sus edificios más emblemáticos en señal de compromiso y apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama.

Igualmente, el próximo domingo, 26 de octubre, se celebrará la X edición de la carrera solidaria 'Mallorca en marcha Contra el Cáncer' con salida y meta en la avenida Antoni Maura, junto al Parc de la Mar, de Palma.