Un programa estatal sobre investigación científica reconoce a dos alumnas por su trabajo en el IdISBa - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Científic@s en Prácticas' ha premiado a las alumnas Kaoutar Rabhi, del IES Josep Sureda i Blanes, y Eva Tortajada, del IES Son Rullan por los proyectos desarrollados durante su estancia en los laboratorios del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa).

Se trata de un programa impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC), con la colaboración de la Red Sanitaria de Responsabilidad Social, que tiene como objetivo acercar la investigación científica a los jóvenes y fomentar las vocaciones investigadoras.

La Conselleria de Salud ha celebrado en un comunicado que, en la edición de este año, estas dos alumnas han obtenido un reconocimiento tras sus prácticas en el IdISBa, donde se integraron temporalmente en equipos de investigación y participando en actividades científicas reales junto al personal investigador.

Kaoutar Rabhi llevó a cabo su estancia en el Grupo de Innovación en Inmunopatogénesis de las Infecciones (GTERi), donde pudo conocer de primera mano las metodologías y líneas de trabajo relacionadas con el estudio de las enfermedades infecciosas y la respuesta inmunitaria.

Por su parte, Eva Tortajada realizó las prácticas en el Grupo de Inflamación, Reparación y Cáncer en Enfermedades Respiratorias (iRespire). La estudiante ha obtenido una beca concedida 'ex aequo' con Manuel Palomares, del Grupo de Sistemas Complejos, compartiendo ambos la dotación económica del premio.

En la edición de 2026, el IdISBa acogió a estudiantes procedentes del IES Son Rullan y del IES Josep Sureda i Blanes, que se incorporaron durante una semana a diferentes grupos de investigación para conocer desde dentro el funcionamiento de la investigación biomédica.

El programa incluyó formación básica en técnicas de laboratorio, visitas a instalaciones científicas y participación directa en proyectos en marcha bajo supervisión del personal investigador.

La iniciativa culminó con la elaboración y presentación de los trabajos realizados durante la estancia, que permitieron a las participantes compartir los resultados obtenidos y reflexionar sobre su experiencia en el entorno científico.

Para el IdISBa, estos reconocimientos son una muestra del impacto positivo de programas como 'Científi@s en Prácticas', que no solo acercan la ciencia a las nuevas generaciones, sino que también contribuyen a despertar vocaciones investigadoras y a promover el talento joven.