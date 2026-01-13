El Programa Fiestas Seguras se pone en marcha en Pollença por Sant Antoni con formaciones a los alumnos de 2º de ESO

Taller del Programa Fiestas Seguras en Pollença con motivo de las fiestas de Sant Antoni - CAIB

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Programa Fiestas Seguras del Govern se ha puesto en marcha en Pollença con motivo de las fiestas de Sant Antoni y ha contado con talleres preventivos para 250 alumnos de 2º de ESO.

Pollença es el segundo de los 26 municipios que se han adherido al programa en ponerlo en funcionamiento, después de que Ibiza lo iniciara en la noche de Fin de Año, según ha señalado la Conselleria de Presidencia, Coordinación a la Acción de gobierno y Cooperación Local.

La finalidad de este programa, impulsado por el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib), es reducir las situaciones de riesgo asociadas a determinadas fiestas municipales a través de la prevención y la información y de la mano de la Policía Local de cada municipio adherido.

En el caso de Pollença, este martes se ha impartido un taller en el marco del plan de actuaciones de fiestas seguras diseñado específicamente para Sant Antoni, que incluye charlas preventivas en los centros educativos.

Estas sesiones se han impartido a lo largo de toda la semana por agentes del Programa Policía Tutor que, según el Govern, han asumido un papel clave en la labor de sensensibilización, prevención y educación directa con los jóvenes, adaptando los contenidos a la realidad de la fiesta y a la edad del alumnado.

A lo largo de la semana, unos 250 alumnos de 2º de ESO de todos los centros educativos de Pollença y del Port de Pollença han recibido estos talleres de divulgación y prevención.

Las sesiones han abordado no solo cuestiones relacionadas con el consumo de drogas y alcohol o la prevención de agresiones sexuales, pilares básicos del programa, sino también otros aspectos vinculados a la seguridad de la celebración, como el traslado seguro del pino en carro desde Ternelles hasta el centro del pueblo.

Además, el plan también contempla la entrega de hojas y carteles informativos sobre la prohibición de venta de alcohol a menores, la difusión de un vídeo preventivo sobre la fiesta y la solicitud de refuerzos de la Guardia Civil, la Policía Local, los servicios sanitarios y los voluntarios de Protección Civil.

Precisamente, según ha apuntado el alcalde de Pollença, Martí March, este año serán casi 28 los agentes de refuerzo previstos para estas fiestas de Sant Antoni.

En Pollença, el Programa Fiestas Seguras se aplica por Sant Antoni y también durante las fiestas de la Patrona en verano. De hecho, este municipio fue uno de los tres --junto con el Firó de Sóller y Sant Joan en Ciutadella-- donde se llevó a cabo una experiencia piloto del programa.

En los tres casos, ha subrayado la Conselleria, los resultados fueron satisfactorios y, como consecuencia, el Govern ha puesto el Programa Fiestas Seguras en funcionamiento de manera generalizada.