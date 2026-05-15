El programa 'Lloguer Segur' se amplía: podrán participar grandes propietarios y viviendas turísticas

Cartel de alquiler de vivienda, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la modificación del programa 'Lloguer Segur' para permitir que los dueños de múltiples inmuebles o de viviendas de alquiler turístico también puedan sacar al mercado residencial propiedades que en la actualidad están vacías.

Lo ha informado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

La reforma del que estaba llamado a ser uno de los programas estrella del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda, pero que por el momento no ha conseguido poner en alquiler más que 82 inmuebles de los miles que se preveían en un primer momento, ya fue anunciada la semana pasada por la presidenta autonómica, Marga Prohens.

Mateo ha ofrecido más detalles acerca de esta modificación, que entre sus principales novedades contempla la posibilidad de que los propietarios de múltiples inmuebles o de las viviendas de alquiler turístico puedan participar en el 'Lloguer Segur'.

También abre la puerta a incluir en el programa viviendas que necesitan una reforma --hasta ahora tenían que estar en buen estado para su entrega inmediata-- y aquellas que han sido okupadas ilegalmente o escenario de un desahucio motivado por el impago del alquiler.