El programa Patios Abiertos registra 7.178 participantes este verano en Palma

Archivo - Niños jugando a blanonmano en un patio de un colegio - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Patios Abiertos, impulsado por el Ayuntamiento de Palma, ha registrado este verano un total de 7.178 participantes en los ocho centros educativos adheridos a la iniciativa, una cifra que supera la registrada en el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron menos de 5.000 asistentes.

El Consistorio ha recordado este viernes en un comunicado que el proyecto, que está activo desde octubre de 2024, consiguió 11.348 asistentes en su primer año completo de funcionamiento, lo que consolidó la iniciativa como "un recurso socioeducativo de referencia" en los barrios en los que se lleva a cabo.

Este programa convierte los patios escolares en espacios de encuentro que "favorecen la convivencia y la cohesión social" y que, al mismo tiempo, ofrecen a niños, jóvenes y familias un entorno gratuito para el ocio, el juego y las actividades educativas en su propio barrio.

Las cifras correspondientes a los meses de verano reflejan una participación superior a la registrada durante el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron menos de 5.000 asistentes. Estas cifras, asegura Cort, ponen de manifiesto la "buena acogida" del programa entre las familias de Palma, que durante las vacaciones escolares han utilizado Patios Abiertos como "una alternativa gratuita de ocio y entretenimiento".

La iniciativa, que ha tenido lugar en el CEIP Cas Capiscol, CEIP Can Pastilla, CEIP Es Pont, CEIP Gabriel Vallseca, CEIP El Terreno, CEIP Jafudà Cresques, CEIP Joan Capó y CEIP Miquel Porcel, contribuye a "facilitar la conciliación familiar" durante el periodo vacacional, al ofrecer a los menores "espacios seguros de juego y convivencia".

En junio, el 85,4% de las participaciones correspondía a niños que acudieron al programa sin acompañamiento adulto. Este porcentaje aumentó hasta el 86% en julio y alcanzó el 87% en agosto.

Durante los meses de verano, el programa ha contado además con una programación específica adaptada a la temporada estival, con juegos de agua, talleres creativos, actividades deportivas y dinámicas de convivencia.

Con el inicio del nuevo curso escolar, los ocho centros educativos que forman parte de Patios Abiertos han recuperado, desde el pasado 10 de septiembre, el horario de invierno, que amplía las franjas de apertura durante las tardes. Los centros permanecen abiertos de lunes a sábado, con diferentes franjas horarias en función del día y del centro educativo.