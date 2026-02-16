El programa de relevo empresarial del Govern atiende a más de 300 personas interesadas en ceder o comprar un negocio

Archivo - Imagen de archivo de una floristería - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa de relevo empresarial de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, 'Ibrelleu', ya ha atendido a más de 300 personas durante los últimos dos años interesadas en vender o comprar un negocio en funcionamiento.

Según ha informado la Conselleria este lunes en un comunicado, el objetivo principal de este programa es promover la transmisión y la continuidad del tejido empresarial para evitar el cierre de empresas viables por diferentes motivos, como, por ejemplo, jubilaciones o cambios de actividad. Además, también contribuye al mantenimiento de los puestos de trabajo.

Por ello, la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears) pone en contacto y acompaña a los usuarios en el proceso de cesión de la compañía y según las necesidades de cada caso en concreto ofreciendo un asesoramiento personalizado, neutral y gratuito.

'Ibrelleu' --Ibrelevo-- cuenta con un cibermercado (marketplace) en el que se publican los anuncios de las empresas que buscan relevo. Con unos 40 anuncios, esta herramienta facilita la consulta de posibles emprendedores que optan por hacerse cargo de un negocio en funcionamiento por las facilidades que comporta no tener que empezar de cero. Además, realiza la valoración de la empresa, el asesoramiento empresarial, la ayuda en la investigación de financiación y la redacción de la documentación necesaria para llevar a cabo la compraventa.

Tras dos años en funcionamiento, el interés por el programa se ha incrementado y, en total, se han valorado unas 70 empresas, 40 de ellas en el 2025. Por otro lado, más de la mitad de las atenciones realizadas a usuarios corresponden a negocios con carácter o emblemáticos. Durante el año 2025 se han llevado a cabo diez cesiones finalizadas con éxito, una cifra que ha doblado las del año anterior. En total, 'Ibrelleu' contabiliza 15 operaciones cerradas y actualmente tiene otra quincena de procesos en marcha que están a la espera de cerrar los diferentes pasos.

La ADRBalears realiza una campaña de visibilización entre los negocios que desean encontrar un relevo. Los que lo solicitan cuentan con una pegatina con un código QR dirigido a toda la información de la empresa con las condiciones de la venta. Además, se trabaja de manera conjunta con una veintena de ayuntamientos para poder afrontar las peticiones de los usuarios de todas la comunidad.