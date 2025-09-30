El programa 'Siempre acompañados' atiende a más de 200 personas mayores en situación de soledad en Palma

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Siempre acompañados' de la Fundación 'la Caixa' ha atendido a más de 200 personas mayores en situación de soledad en Palma este 2025.

En nota de prensa, la Fundación 'la Caixa' ha informado que más de 200 personas mayores en situación de soledad de Palma han sido atendidas de forma personalizada por el programa 'Siempre Acompañados' este 2025; más de 3.300 en España y Portugal, un 32 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. Todo ello, a través de entidades sociales locales, mediante una metodología innovadora y en constante evolución con la comunidad y las administraciones.

En Palma, el programa 'Siempre Acompañados' se desarrolla en los barrios de Santa Catalina, Es Jonquet, El Terreno, Sant Agustí y Cala Major, de la mano del Ayuntamiento, del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y de la asociación GREC.

La misión de este programa de la Fundación 'la Caixa' es empoderar a las personas mayores en situación de soledad. Asimismo, el programa apuesta por la implicación de la ciudadanía y el entorno comunitario para construir alianzas y trabajar en red.

En sus más de 10 años de trayectoria, el programa 'Siempre acompañados' se ha consolidado como proyecto pionero tanto en el abordaje de la soledad como en el modelo de intervención.

De hecho, según el último estudio llevado a cabo, en los seis primeros meses de intervención, los participantes se muestran capaces de reducir los sentimientos de soledad, bien sea soledad social, emocional o existencial. Más del 80 por ciento de los participantes experimentan un aumento de confianza, se sienten con más capacidades para hacer frente a la soledad y trabajan en su crecimiento personal. Un 85 por ciento de ellos comprenden mejor sus emociones y conectan más con sus amigos y familiares. Además, el 95 por ciento de los participantes, que al entrar en el programa estaban mal, perciben una mejora de su estado emocional. Cabe destacar además que el sentimiento de soledad se reduce de forma muy significativa, especialmente entre las personas con mayor vulnerabilidad --pérdidas de seres queridos, cuidadores, personas que experimentan transiciones como la jubilación, situaciones de pobreza...--.

"La trayectoria del programa 'Siempre Acompañados' nos ha enseñado que la escucha es una habilidad imprescindible para la transformación social. Saber que hay alguien con quien poder contar mejora el estado de ánimo de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de soledad. Por ello, desde la Fundación 'la Caixa' seguimos apostando por acompañarlas para contribuir a mejorar su bienestar", ha resaltado el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

UN 'RINCÓN DE ESCUCHAR' PARA VISIBILIZAR LA SOLEDAD

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, la Fundación 'la Caixa' y las entidades locales que desarrollan el programa han organizado una acción de sensibilización. Crearán un 'rincón de escuchar', un espacio de diálogo donde personas que han pasado por el programa 'Siempre Acompañados' conversarán con quienes deseen conocer sus experiencias acerca de la soledad. Además, también podrán hablar con los profesionales del programa. En esta misma línea, se realizarán actividades para celebrar la jornada.

En la misma línea, el próximo 3 de octubre de 10.00 a 13.00 horas tendrá lugar en Sa Feixina un conjunto de actividades organizadas para celebrar la jornada. El espacio incluirá un taller de zumba adaptada con música a cargo del DJ TolodeLuna, partidas de boccia (petanca adaptada), sesiones de gimnasia suave y mesas informativas de las entidades del barrio y baile en línea. Estas actividades están dirigidas a las personas mayores del barrio y cuentan con la colaboración de la Comisión de Salud de Santa Catalina y Es Jonquet, así como de personas voluntarias y entidades locales implicadas en el programa 'Siempre Acompañados'.

'LA LLAMADA DE LA SOLEDAD': UNA EXPERIENCIA PARA PARAR Y ESCUCHAR

Con la finalidad de visibilizar el fenómeno de la soledad --que afecta a alrededor de tres millones de personas mayores en España--, la Fundación "la Caixa" ha lanzado también la experiencia 'La llamada de la Soledad', creada en colaboración con cuatro personas mayores que han sido atendidas por el programa 'Siempre Acompañados'.

Quienes vivan la experiencia de la llamada en la cabina situada actualmente en Granada, o a través del formato en línea, pueden dejar sus mensajes y todos ellos llegarán a personas mayores en situación de soledad.

FOMENTAR LAS RELACIONES SOCIALES PARA UNA VIDA PLENA

El aumento de la esperanza de vida, las nuevas formas de convivencia familiar y una organización diferente del empleo del tiempo plantean una realidad cada vez más compleja y de ella surgen nuevos retos, entre ellos la soledad. El programa de Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa', con más de 100 años de historia, tiene como fin abordar estos nuevos desafíos que se presentan en la vejez.

Está demostrado científicamente que afrontar la soledad y mejorar las relaciones sociales aporta beneficios como el aumento de la adaptación psicológica ante las situaciones de pérdida, enfermedad o estrés crónico; la mejora de la salud, del estado emocional y de la esperanza de vida; el incremento de la calidad de vida, y la disminución de las probabilidades de enfermar y sufrir demencia. Asimismo, el programa ha constatado que fomentar las relaciones sociales facilita una vida plena, con sentido y significado.

En la actualidad, el programa 'Siempre Acompañados' se implementa en 13 territorios de todo el Estado de la mano de 13 entidades en Jerez, Murcia, Pamplona, Granada, Málaga, Palma, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet y Lleida. Y también en Lisboa y Oporto. El desarrollo del programa es posible gracias a la implicación de entidades sociales locales vinculadas a la comunidad, más de 200 profesionales y 260 voluntarios. En total, este año ha impulsado más de 540 actividades comunitarias complementarias que han llegado a 12.000 personas.

La Fundación 'la Caixa' también ha puesto en marcha el posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad de la Universidad de Vic (UVic-UCC), enfocado a profesionales del ámbito social y sanitario. Es el primer programa de estas características en lengua española que aborda la soledad desde una perspectiva global y multidisciplinar.