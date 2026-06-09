Prohens abre la puerta a "explorar" una mejora del descuento de residente pero responsabiliza al Gobierno

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado dispuesta a "explorar" una mejora del descuento de residente para evitar tarifas abusivas.
"El Govern está dispuesto a incluir esta reivindicación en la agenda balear", ha dicho la líder del Ejecutivo este martes en el pleno tras ser preguntada por este tema por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells.
Precisamente, el menoquinista ha lamentado que el Parlament rechazara crear una comisión de estudio para proponer una mejora de este descuento para evitar "el abuso y estafa" por parte de las compañías aéreas y marítimas.
En este sentido, Prohens ha eludido responder sobre esta comisión, argumentando que es competencia de los grupos parlamentarios. Sin embargo, ha reconocido que "evidentemente" se podría mejorar el descuento de residente pero ha responsabilizado al Gobierno de España.