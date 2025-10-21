Prohens acusa a Castells de "lavarse las manos" de las políticas turísticas del anterior Govern

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al diputado de Més per Menorca, Josep Catells, de "lavarse las manos" de las políticas turísticas del anterior Govern cuando, ha criticado, "la saturación era una sensación".

Así lo ha dicho Prohens al diputado menorquinista, quien ha considerado que la presidenta "no tiene ninguna autoridad para criticar las políticas turísticas" del anterior Govern.

"Que suerte que tenemos en las Islas que venga usted a repartir o quitar autoridades", ha ironizado la líder del Ejecutivo, para después reprochar las 115.000 plazas turísticas que, a su criterio, se crearon en la anterior legislatura.

Según Prohens, en la anterior legislatura, el Govern y todos los que lo apoyaban decían que la saturación "era una sensación" y ahora, "se limpian las manos".

Por otro lado, la presidenta ha defendido que el modelo económico y productivo es la principal consecuencia del reto y la evolución demográfica y que, por ello, el Govern apuesta por transformar el modelo económico y la diversificación.

"Un modelo que hasta ahora se había basado constantemente en su crecimiento en volumen", ha dicho a Castells, a la vez que ha agregado que la izquierda "no se ha sumado" a la transformación.

Con todo, ha sacado pecho de haber sacado el primer decreto de diversificación, después de "años de hablar" del tema y ha reprochado a la izquierda que votara en contra.