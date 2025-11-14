Prohens advierte que recurrirá "a todas las instancias" si Catalunya pacta su sistema de financiación de forma bilateral

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a las puertas del Consolat de Mar. - EUROPA PRESS - ISAAC BUJ

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha advertido que recurrirá "a todas las instancias y allí donde haga falta" su Catalunya pacta un nuevo sistema de financiación de forma bilateral.

Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión que este viernes ha mantenido en el Consolat de Mar con el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa.

La financiación autonómica, ha concedido la líder regional, ha sido uno de los temas que han abordado en un encuentro que "se ha alargado más de lo previsto" y que ha discurrido dentro de la normalidad institucional pese a sus notorias "diferencias ideológicas".

La líder de Baleares ha defendido ante Illa que el nuevo sistema de financiación "debe tener en cuenta el crecimiento poblacional, la población flotante, el principio de ordinalidad y, por supuesto, la insularidad".

"Podemos defender muchas cuestiones conjuntamente, pero esto exige que Catalunya vuelva a la mesa con el resto de comunidades. No podemos aceptar negociaciones singulares que rompan la caja común ni condonaciones de deuda que acaben pagando los ciudadanos de Baleares", ha subrayado.

Aunque ha reconocido que ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de reformar el actual sistema de financiación, Prohens le ha trasladado a su homólogo, "desde la autoridad que nos otorga ser la segunda comunidad que más aporta al sistema", que este proceso solo se puede llevar a cabo con Catalunya formando parte de la multilateralidad.

"Rechazamos y rechazaremos cualquier intento de pacto bilateral con Catalunya. Las cosas de financiación que nos afectan a todos se deben tratar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No podemos aceptar negociaciones sobre financiaciones singulares no reconocidas en la Constitución Española que acaben pagando los ciudadanos de Baleares", ha incidido.

La única singularidad que está reconocida en el actual ordenamiento jurídico, ha puntualizado, es aquella de la que disfrutan los territorios extrapeninsulares como Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

En cualquier caso, Prohens ha llamado al resto de comunidades autónomas ha encontrar y defender estrategias comunes para avanzar en este nuevo sistema de financiación, pero ha admitido que mientras haya una "negociación paralela" con la Generalitat "es imposible que encuentren la complicidad" de ninguna región.

"Estamos hablando de una reforma del sistema de financiación cuando se ha abierto del debate. Y si se ha abierto solo para Catalunya, lo rechazo frontalmente. Si cualquier pacto bilateral puede acabar pagándolo Baleares, no solo o rechazo sino que iré en contra en todas las instancias y allí donde haga falta", ha sentenciado.

Preguntada sobre si Catalunya podría ser un buen "aliado" en este ámbito, la presidenta del Govern ha contestado que es Madrid, como primera autonomía aportadora a la caja común, quien sería un compañero "estratégico".