Prohens afirma que el Gobierno trabaja en sumar una tercera frecuencia aérea diaria entre Menorca y Madrid

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado que el Ministerio de Transportes está trabajando en una modificación de la obligación de servicio público (OSP) en la ruta aérea entre Menorca y Madrid para introducir una tercera frecuencia diaria.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta sobre los problemas de conectividad del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien precisamente ha llegado tarde a la sesión por un retraso en su vuelo.

Este "caso práctico", ha Castells dicho con ironía, "es muy elocuente" para demostrar por qué los menorquines se sienten "engañados por la problemática del transporte aéreo".

"Los problemas van mucho más allá, se suman el mal funcionamiento del descuento de residentes, que sirve para que las compañías especulen y los precios suban. Pero lo peor son las frecuencias, con Barcelona hay cuatro diarias, con Madrid nunca se sabe y con Valencia ya no hay vuelos directos", ha expuesto.

El único destino con el que se mantienen las conexiones estables, ha apuntado, es con Palma. "Así que para salir de Menorca hay que pasar por Palma y pagar 70 euros más que cualquier mallorquín, que es lo que cuestan los vuelos interislas de ida y de vuelta", ha lamentado.

Aunque ha dicho ser consciente de que estos problemas dependen "de Madrid o incluso de Bruselas", ha animado a la presidenta a "liderar acciones conjuntas para resolverlos". "Solo saldremos si actuamos conjuntamente", ha subrayado.

Prohens también ha dicho estar al tanto de los problemas de conectividad, de la escasez de frecuencias y de los problemas con el descuento de residentes.

"Los aeropuertos son la puerta de entrada no solo para los turistas, como piensa el ministro, sino también para los residentes. Así lo reivindicamos siempre", ha criticado.

El incremento de las OSP, ha proseguido, también ha sido otro de los recalmos habituales tanto del Govern como del Consell de Menorca. En esa línea, ha asegurado que "el Ministerio de Transportes está tramitando una modificación para incorporar una tercera frecuencia", lo que supondría un incremento de la capacidad del 30%.

Prohens también ha remarcado la necesidad de velar por que los precios, en fechas como la Navidad, no sean "abusivos" y se aplique correctamente la subvención del 75%.

En su breve réplica, Castells ha pedido a la presidenta que apoye la ley de cogestión aeroportuaria o la creación de una comisión de estudio para modificar el descuento de residente. "Le pediría un apoyo decidido. Podemos estar todos de acuerdo", ha animado.

"Estamos trabajando y plenamente concienciados de las dificultades, especialmente graves para Menorca. Esta petición de ir todos juntos es un buen punto y final para esta última sesión de control del año", ha zanjado Prohens.