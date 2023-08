Prohens acusa al anterior Govern de "ocultar" la improductividad de la planta de Lloseta

PALMA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que su Ejecutivo conoció la falta de funcionamiento de la planta de hidrógeno de Lloseta "al principio de esta legislatura", y ha criticado que el anterior Govern lo "ocultara".

Así lo ha indicado la máxima representante de Baleares este miércoles, a preguntas de la prensa sobre las soluciones que aportará durante su mandato para poner en funcionamiento esta infraestructura.

"Desde el principio se vendió como una inauguración y un hito histórico. Después se conoció el fallo de la instalación, que venía de fábrica" y sobre el que "había avisado el fabricante o distribuidor que no funcionaba", ha agregado.

En ese sentido, ha censurado que "no se haya producido hidrógeno en la fábrica de Lloseta", algo que, desde su punto de vista, es "preocupante" y "demuestra" lo que desde su formación habían apuntado, que "la sostenibilidad es creer en una economía más verde, con las energías renovables, y no puede ser un eslogan o una bandera tras la que no haya absolutamente nada".

Por ese motivo, ha asegurado que ésta es "una muestra más de la máquina propagandística del Govern anterior, que afectaba incluso a aquellas supuestas banderas que quería coger la izquierda", y ha argumentado que eso "ha hecho un flaco favor".

"Esto tuvo unas consecuencias, ya que el Ayuntamiento de Palma compró cinco autobuses, con un gasto de un millón de euros cada uno, e hicieron creer a los ciudadanos que funcionaban con hidrógeno de Lloseta", ha criticado la presidenta.

En ese sentido, ha alegado que los responsables políticos deberían "dar explicaciones", porque la sostenibilidad y la apuesta para ser renovables "no puede ser una farsa como lo que se ha visto en este momento".

"La prioridad del Govern es cambiar la propaganda por la gestión; cambiar el humo, las mentiras y los engaños por el trabajo y por la gestión, y, sin duda, la fábrica de hidrógeno de Lloseta es un proyecto estratégico y el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ya mantiene reuniones con todas las partes implicadas para poder ofrecer una solución lo más pronto posible", ha matizado.

EXPEDIENTES "PARADOS" O "CADUCADOS"

Por otro lado, la líder del Ejecutivo balear ha señalado que en la llegada al Govern los consellers se han encontrado con 13.000 expedientes de energías renovables "parados" o con 5.000 expedientes de infracciones medioambientales "caducados" debido a "la desidia y la falta de gestión", por lo que, a su juicio, se ha dado un "mensaje muy negativo a la ciudadanía".