Prohens afirma que la política turística del Govern necesita "más tiempo" tras años de "mirar hacia otro lado"

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que la política turística de su Ejecutivo necesita "más tiempo" y "más contundencia" en "alguna acción", ya que ha reconocido que vienen de "muchos años de mirar hacia otro lado".

De esta manera ha respondido al ser preguntada, en la rueda de prensa posterior al encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por si el Govern podría modificar su política en materia de turismo, después de la manifestación de este domingo de Menys Turisme, Més Vida.

Prohens ha defendido que algunas de las medidas recogidas en la tabla reivindicativa de esta marcha, como pueda ser la priorización de los residentes, la prohibición de la proliferación del alquiler turístico o la lucha contra la oferta ilegal, ya se habrían empezado a implementar a lo largo de esta legislatura.

Así, ha recalcado que se tiene que insistir en estos ámbitos dado que en tres años "no se transforma" el modelo turístico y ha incidido en que, desde su llegada al Govern, se ha admitido que se tenían que "poner límites" porque "en los últimos años se había tocado techo".

En ese sentido, ha subrayado que el Govern se guía por el documento surgido del Pacto por la Sostenibilidad de Baleares, que "no es de ningún partido", y en el que, a su juicio, estarían las iniciativas planteadas por la plataforma que se convocó la protesta del domingo.